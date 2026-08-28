Tetin reúne multidão em Cariri e reforça apoio a Dorinha, Eduardo Gomes, Gaguim, Janad Valcari e Eduardo Fortes

Da Redação

Mobilização no centro da cidade integrou agenda política do grupo e foi seguida por reunião com o deputado estadual Eduardo Fortes.

O prefeito de Cariri do Tocantins, Tetin, reuniu uma multidão de apoiadores e lideranças políticas nesta quinta-feira (27), em uma agenda que teve como destaque um grande adesivaço no centro da cidade com uma reunião com o deputado estadual e candidato à reeleição Eduardo Fortes.

A mobilização reforçou o apoio do grupo liderado pelo prefeito aos nomes escolhidos para as eleições de 2026: Professora Dorinha para o Governo do Tocantins, Eduardo Gomes e Gaguim para o Senado, Janad Valcari para deputada federal e Eduardo Fortes para deputado estadual.

O adesivaço movimentou as ruas de Cariri no final da tarde e reuniu vereadores, lideranças, famílias, jovens e apoiadores. A mobilização serviu também como demonstração de unidade do grupo político de Tetin e antecedeu a reunião realizada à noite com Eduardo Fortes.

Eduardo Fortes realiza reunião com a população

Após o adesivaço, Eduardo Fortes realizou uma reunião com moradores, lideranças e apoiadores de Cariri. O encontro foi marcado pelo diálogo sobre as demandas do município e pela apresentação de ações e investimentos destinados à cidade.

Durante a reunião, o deputado destacou a parceria construída com a gestão do prefeito Tetin e agradeceu a presença da população, dos vereadores e das lideranças que participaram da programação.

A relação entre o parlamentar e o município tem sido apresentada pelo grupo como uma parceria que contribui para a destinação de recursos e para a realização de ações em diferentes áreas de Cariri, saúde, esporte, social, e infraestrutura.

“É esse o nosso time”, afirma Tetin

Durante a programação, o prefeito Tetin destacou que a escolha dos candidatos é baseada na relação de parceria e no compromisso demonstrado com Cariri.

“É esse o nosso time. Um time que tem compromisso com Cariri, que ajuda a nossa cidade e que está presente quando a gente precisa. São pessoas que têm trabalhado pelo nosso município e que podem continuar contribuindo para que Cariri avance cada vez mais.”, afirmou.

Sobre Eduardo Fortes, Tetin ressaltou a parceria construída ao longo dos últimos anos.

“Eduardo Fortes é um parceiro de Cariri. É alguém que conhece a nossa realidade, que está presente e que tem ajudado o nosso município. A nossa escolha é baseada nisso: em parceria, trabalho e compromisso. Queremos continuar avançando e trazendo mais investimentos para a nossa população.”, destacou.

Multidão participa da mobilização

A participação popular foi um dos principais destaques da programação. O adesivaço reuniu uma grande quantidade de apoiadores no centro da cidade, com participação de jovens, famílias, vereadores e lideranças.

A mobilização reforçou a presença do grupo de Tetin no cenário político local e a articulação em torno dos candidatos apoiados pelo prefeito.

Ao final, Tetin agradeceu a participação da população.

“Quero agradecer de coração a cada pessoa que veio participar, cada família, cada jovem, cada liderança e cada amigo que esteve conosco. Foi uma noite muito especial para Cariri. Essa participação mostra que estamos juntos e que temos um grupo forte, unido e comprometido com o futuro da nossa cidade.”, afirmou.

A programação desta quinta-feira marcou uma demonstração de força política do grupo liderado por Tetin em Cariri, com o adesivaço em apoio a Dorinha, Eduardo Gomes, Gaguim, Janad Valcari e Eduardo Fortes, seguido pela reunião que colocou o deputado estadual em destaque no diálogo com a população.