Tiago Dimas será diplomado na próxima semana no TRE-TO

da redação

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO), desembargador João Rigo Guimarães, agendou para a próxima terça-feira (17), às 18h, a cerimônia de diplomação de Tiago Dimas (Podemos) como deputado federal. O ato será realizado no plenário do tribunal, em Palmas, e oficializa o retorno de Dimas à Câmara dos Deputados após a retotalização dos votos das eleições de 2022.

Após a diplomação, Tiago Dimas assume imediatamente a cadeira no Congresso Nacional. Ele recebeu mais de 42 mil votos no pleito.