TJTO mantém estrutura da Vice-Governadoria, mas permite que Estado defina local do gabinete

Da Redação A presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), desembargadora Maysa Vendramini Rosal, manteve, nesta terça-feira (16), a decisão liminar que determina o restabelecimento da estrutura administrativa da Vice-Governadoria. A decisão obriga o Governo do Estado a recompor o quadro de cargos, equipe de apoio, segurança e veículos oficiais vinculados ao órgão ocupado por Laurez Moreira. Contudo, o tribunal acolheu um recurso parcial do Executivo, garantindo ao Estado a prerrogativa de definir a localização física do gabinete.

Manutenção dos recursos administrativos

Ao analisar o pedido de suspensão apresentado pelo Estado, a desembargadora Maysa Vendramini Rosal entendeu que os questionamentos sobre a validade da lei e a competência do juízo de primeira instância não caberiam nesta fase processual. Segundo a magistrada, tais pontos referem-se ao mérito da ação principal e devem ser discutidos nos recursos ordinários.

Com isso, permanecem vigentes as obrigações impostas ao governo de Wanderlei Barbosa para garantir as condições operacionais necessárias ao exercício do cargo de vice-governador, incluindo pessoal e logística.

Autonomia sobre o espaço físico

O único ponto acolhido pelo Tribunal foi o que trata da localização física do gabinete da Vice-Governadoria. A desembargadora considerou que a definição do espaço onde funcionam os órgãos da administração pública é uma atribuição do Poder Executivo e, por isso, suspendeu apenas a determinação que obrigava o retorno do gabinete ao Palácio Araguaia.

Dessa forma, embora o Estado precise fornecer toda a estrutura de trabalho prevista em lei, a gestão estadual possui autonomia para decidir em qual prédio público a equipe de Laurez Moreira será alocada.

Relações entre os poderes