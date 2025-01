Alinhamento: Deputado Eduardo Fortes fortalece laços com governador Wanderlei Barbosa

Por Wesley Silas

O deputado estadual Eduardo Fortes (PSD) tem se consolidado como um aliado importante do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), evidenciado por suas presenças em eventos conjuntos, como a recente viagem aos Lençóis Maranhenses com familiares e amigos.

Mesmo sendo membro do partido liderado pelo senador Irajá Abreu (PSD), opositor ferrenho do governador Wanderlei Barbosa, Eduardo Fortes tem demonstrado firmeza em suas convicções e independência política após as eleições municipais, na qual foi derrotado pela prefeita Josi Nunes (UB). Um exemplo disso foi seu apoio à PEC Laurez, que permitiu ao governador Wanderlei a possibilidade de se ausentar por 15 dias em viagem ao exterior, após desentendimentos com seu vice-governador, Laurez Moreira, pai do jovem Juarez Moreira candidato a vice de Eduardo nas eleições municipais de Gurupi. Essa ação sublinha a capacidade de Fortes de se posicionar de forma assertiva e a favor de pautas que considera justas, reforçando seu papel como um político de diálogo e cooperação institucional.