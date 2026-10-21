Em Porto Nacional, Dorinha apresenta propostas para saúde, agricultura familiar e servidores públicos

Evento contou com a presença de lideranças locais e moradores, que apresentaram demandas sobre inclusão, carga tributária e valorização de servidores.

Por Redação

A candidata ao Governo do Tocantins, Professora Dorinha (União Brasil), participou de um encontro com moradores de Porto Nacional nesta terça-feira, 20. O evento reuniu o prefeito Ronivon (União Brasil), o candidato a vice-governador Atos Gomes (Republicanos), vereadores e lideranças comunitárias para discutir demandas locais e apresentar propostas de gestão.

Durante a reunião, moradoras e trabalhadores apresentaram questionamentos sobre diferentes áreas do serviço público e da economia local.

Atendimento especializado e inclusão

A ampliação da assistência a pessoas com deficiência foi abordada pela professora Tatyany Mota, mãe de um filho com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Em resposta, Dorinha defendeu o fortalecimento dos centros de atendimento existentes, a criação de núcleos em parceria com as prefeituras e o aumento das equipes multiprofissionais. A candidata também sugeriu a criação de um apoio financeiro para responsáveis que precisam deixar o mercado de trabalho para se dedicar ao cuidado integral dos dependentes.

Agricultura familiar

O produtor José Luiz questionou as medidas voltadas ao pequeno produtor rural. A candidata citou propostas como ampliação da assistência técnica, fornecimento de equipamentos, apoio a cooperativas e incentivo à compra de produtos locais para o abastecimento da rede escolar de creches e escolas. Dorinha defendeu ainda a criação de um fundo garantidor para simplificar o acesso ao crédito rural e a elaboração de projetos técnicos.

Tributação e ambiente de negócios

Em resposta ao empresário Railson Gonçalves, que apontou o impacto dos impostos sobre o setor produtivo, a candidata propôs realizar estudos para a revisão da carga tributária estadual, além de simplificar os processos de licenciamento e abertura de empresas. Entre as propostas para a área, mencionou também a oferta de linhas de crédito facilitadas por meio de um banco de desenvolvimento estadual.

Saúde e servidores públicos

A situação da saúde e das condições de trabalho do funcionalismo público foi pauta de dois questionamentos:

Saúde mental: A diretora escolar Aclaides Almeida relatou casos de afastamento de servidores por problemas de saúde mental. Dorinha defendeu o fortalecimento do plano Servir, a oferta de atendimento psiquiátrico e psicológico especializado e a melhoria do ambiente de trabalho para efetivos, comissionados e contratados.