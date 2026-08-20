Tocantins seguirá gerando empregos e terá uma governadora presente nos municípios, assegura Dorinha

Em Wanderlândia e Ananás, candidata reuniu prefeitos, vereadores de comitivas de diferentes municípios do Norte do Estado

Da Redação

Manter a grande geração de empregos que o Estado teve nos últimos anos, expandindo o desenvolvimento para todas as regiões e um governo presente nos municípios. Esses foram parte dos compromissos da candidata ao Governo do Tocantins, Professora Dorinha (União Brasil), em agenda no Norte do Estado com moradores e lideranças políticas nesta quinta-feira, 20, em Wanderlândia e Ananás.

Em Wanderlândia, Dorinha foi recebida na residência do vereador Adriano do Bar, ao lado do prefeito Djalma (União Brasil), do vice-prefeito Padeirinho (Republicanos), vereadores e lideranças da região. “Quero firmar um compromisso olhando nos olhos de cada um de vocês. Vocês vão ter uma governadora presente. Não vou fazer promessas vazias nem prometer aquilo que não pode ser cumprido”, afirmou Dorinha, acompanhada do candidato a vice-governador Atos Gomes (Republicanos).

O prefeito Djalma destacou os investimentos destinados por Dorinha ao município ao longo de sua trajetória parlamentar. “Vou pedir voto de casa em casa. Temos resultados desse trabalho em áreas como saúde, educação e infraestrutura”, disse.

Ananias

Em Ananás, Dorinha e Atos foram recebidos pelo prefeito Robson do Zé Geraldo (União Brasil), pelo vice-prefeito Dr. Rafael (PSDB) e por comitivas de municípios da região. Robson lembrou a parceria com a candidata e o apoio recebido pelo município.

Dorinha encerrou a agenda destacando emprego, infraestrutura e desenvolvimento entre suas prioridades. “Temos a responsabilidade de continuar gerando emprego, cuidar das nossas estradas e melhorar o Tocantins. Tenho um time preparado para fazer esse trabalho”, afirmou. Nos últimos quatro anos, o Tocantins gerou quase 50 mil novos empregos formais, crescimento de 25%, acima da média nacional.