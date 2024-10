TRE autoriza campanha eleitoral do 2º turno em Palmas

da redação

A propaganda eleitoral do inédito 2º turno em Palmas já começou no final da tarde desta segunda-feira (7), segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO). Os candidatos que estão na disputa, Janad Valcari (PL) e Eduardo Siqueira Campos (PODE), também poderão continuar suas atividades de campanha de acordo com as regras eleitorais. A votação será em 27 de outubro.

A propaganda eleitoral poderá ocorrer de diferentes formas como no 1º turno. Até 26 de outubro, as campanhas eleitorais podem utilizar alto-falantes ou amplificadores de som entre 8h e 22h, conforme o artigo 15 da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nº 23.610/2019.

Até 24 de outubro, candidatas e candidatos têm permissão para realizar comícios, usando aparelhagem de som fixa das 8h às 24h, com exceção do comício de encerramento, que pode ser estendido por mais duas horas.

Além disso, vale lembrar que durante esse período até 26 de outubro, é permitida a distribuição de material gráfico, bem como caminhadas, carreatas e passeatas, com ou sem som. Também é importante destacar que, até 24 de outubro, está autorizada a veiculação paga ou impulsionada de propaganda eleitoral na internet.

Dados do 1º turno

A apuração começou na capital às 18h35, revelando que 614 das 629 seções eleitorais já haviam sido contabilizadas, correspondendo a 7,62% das urnas eletrônicas.

Palmas finalizou a apuração dos votos do 1º turno às 19h01. Segundo o TSE, o município contabilizou 158.387 (75.59%) votos válidos, 3.484 (2,08%) brancos, 5.425 (2.59%) nulos e 42.228 (20.15%) abstenções.