TRE-TO fará retotalização de votos para os cargos proporcionais das Eleições de 2022 e mudança na câmara federal pode ocorrer

da redação

O Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO) comunica que, nesta última terça-feira, 3 de junho, recebeu a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) referente à retotalização de votos para os cargos proporcionais das Eleições de 2022.

Para cumprir a determinação, uma comissão apuradora foi imediatamente formada no âmbito do TRE-TO para conduzir o reprocessamento da totalização. Todas as informações e resultados apurados serão devidamente encaminhados ao TSE.

O TRE-TO informa que a cerimônia de retotalização é pública e ocorrerá no próxima segunda-feira, 9, às 10h, na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, situado na Quadra 202 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto 01, Lotes 1 e 2, Plano Diretor Norte, Palmas, conforme edital de convocação assinado pelo presidente da comissão, juiz Marcelo Augusto Ferrari Faccioni.

Com a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) pode mudar a composição da Câmara, com a troca de sete deputados, dentre eles, Tiago Dimas (Podemos-TO) entraria no lugar de Lázaro Botelho (PP- TO)