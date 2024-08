Por Wesley Silas

O candidato a vice-prefeito de Peixe, Dr. Nilo Roberto (PL) gravou um vídeo respondendo as denúncias de pedidos de impugnações da sua candidatura e do candidato a prefeito, Patiu (Republicanos). No vídeo ele pede para que o povo de Peixe ‘não se deixem enganar, isso é apenas perseguição política e medo de perder. Mas confiamos na justiça do homem e, acima de tudo, na justiça de Deus”.

Confira a íntegra do vídeo: