Única pré-candidata ao Governo no Rodeio Show, Dorinha recebe apoio de lideranças locais

Por Redação
A senadora e pré-candidata ao Governo do Tocantins, Professora Dorinha, acompanhou a abertura oficial do Rodeio Show, evento integrante da 12ª Festa do Trabalhador em Pedro Afonso. Dorinha foi a única postulante ao Palácio Araguaia a registrar presença oficial na festividade até o momento.
Durante o evento, a parlamentar destacou o histórico de investimentos no município, que somam aproximadamente R$ 10 milhões em diversas áreas. Em seu discurso, Dorinha enfatizou a continuidade de sua atuação política no estado: “Mantenho o compromisso de trabalhar pelo Tocantins com a mesma firmeza com que atuei como professora e agora como senadora”, afirmou.
Apoio Político e Investimentos O prefeito de Pedro Afonso, Joaquim Pinheiro, recepcionou a pré-candidata e pontuou obras recentes viabilizadas por meio de emendas parlamentares da senadora. Entre os recursos citados, estão:
R$ 1,5 milhão destinados à pavimentação com bloquetes;
R$ 1,5 milhão para a implantação de uma usina de pavimentação asfáltica.
O vereador Gordo, organizador da celebração, também reforçou a parceria política com a senadora, ressaltando uma trajetória de atuação conjunta no município que já ultrapassa 15 anos.