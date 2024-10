Vereador Colemar da Saborele já articula campanha para presidência da Câmara de Gurupi em 2025

da redação

O vereador Colemar da Saborele iniciou as articulações para disputar a presidência da Câmara Municipal a partir de 2025. Integrante da base da prefeita Josi Nunes, Colemar já tem movimentado suas estratégias políticas em busca de apoio entre os demais parlamentares, com o objetivo de liderar o Legislativo no próximo ciclo.

Conforme apurou o Portal Atitude, a prefeita Josi Nunes tem interesse em ver um aliado de sua base ocupando a presidência da Câmara, o que garantiria maior estabilidade e alinhamento entre o Executivo e o Legislativo nos anos finais de seu mandato. Além disso, há movimentações nos bastidores que indicam que alguns vereadores que atualmente são da oposição devem migrar para a base de Josi Nunes em 2025, o que ampliaria o apoio à candidatura de Colemar para a presidência da Casa. Essa mudança fortaleceria ainda mais a prefeita, que busca assegurar uma Câmara coesa para avançar com seus projetos.