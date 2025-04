Vereador de Cariri recebe troféu Destaque Nacional da UVB por projeto inovador para a Melhor Idade

Por Redação

O vereador Ricardo Barata, conhecido como “Gari do Povo” e membro do PSD, foi agraciado com o Troféu Destaque Nacional durante a 24ª Marcha dos Legislativos Municipais, realizada em Brasília (DF).

A honraria foi concedida em reconhecimento ao seu projeto “Pescaria da Melhor Idade”, que oferece atividades de lazer e esporte na pesca para idosos.

Em sua fala, Ricardo Barata expressou. “Esse prêmio é um reflexo do nosso compromisso com a melhor idade. Acreditamos que a inclusão e o lazer são essenciais para o bem-estar dos nossos idosos. Estamos aqui para servir e promover a qualidade de vida na nossa comunidade. Vamos continuar trabalhando para promover esses momentos para a comunidade caririense. Esse prêmio é de toda a melhor idade caririense”, disse.

O Troféu Destaque Nacional é uma premiação promovida pela União dos Vereadores do Brasil (UVB), que visa reconhecer as iniciativas que fortalecem o Poder Legislativo Municipal. Os projetos são avaliados por uma comissão julgadora, que analisa o cumprimento do regulamento. Este ano, foram inscritos 122 projetos em todo o país, dos quais 85 foram classificados, destacando a importância das ações desenvolvidas pelos vereadores em prol da comunidade.

A premiação não só celebra o trabalho dos vereadores, mas também estimula a integração do parlamento com a comunidade, promovendo ações públicas inovadoras que visam a construção de uma sociedade mais justa e solidária. O reconhecimento de projetos como o de Ricardo Barata é um incentivo para que outros legisladores também busquem soluções criativas e eficazes em suas comunidades.