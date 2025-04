Vereador Ivanilson Marinho e Pastor Amarildo Martins discutem projeções políticas para 2026

Por Wesley Silas

Na manhã de quinta-feira, 10, o vereador e presidente da Câmara de Gurupi, Ivanilson Marinho (PL), reuniu-se com o pastor Amarildo Martins, líder da Assembleia de Deus/Madureira. Durante o encontro, o pastor destacou sua experiência na formação de lideranças e a importância da participação dos evangélicos nas eleições de 2026, enfatizando a defesa da democracia e de pautas religiosas e sociais.

“Visitei nosso líder, Pr. Amarildo Martins, para um diálogo enriquecedor sobre diversos temas, incluindo política. Cada encontro com nosso pastor é uma aula sobre nossa história e sobre o Tocantins”, afirmou Ivanilson.

O vereador considerou a reunião produtiva e esclarecedora. “Conversamos sobre o panorama político em Tocantins, destacando o processo em Palmas, onde tivemos uma vereadora eleita do segmento da Madureira, além do vice-prefeito, Carlos Eduardo, também eleito por nossa igreja. Os planos para 2026 contarão com a orientação da Assembleia de Deus sob a liderança do pastor Amarildo”, explicou Marinho.

Emendas para Gurupi

O vereador também destacou o encontro como uma oportunidade para fortalecer laços de apoio e priorizar Gurupi nas emendas do deputado federal Felipe Martins, filho do pastor Amarildo. “Agradeci pessoalmente ao pastor Amarildo pelo apoio na presidência da Câmara Municipal de Gurupi, reforçando a importância de nossa colaboração contínua”, concluiu.