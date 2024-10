Vereador mais jovem do Tocantins tem 18 anos e é de Cariri do Tocantins

Por Redação

Em um feito histórico para a política local, Kauan Rodrigues Sande do Republicanos, foi eleito vereador mais jovem do estado do Tocantins nas eleições municipais de 2024. Nascido em 8 de abril de 2006, pode ser também um dos mais jovens do Brasil.

Com apenas 18 anos, Kauan que é o filho primogênito de Allan Sande e Gleicy Rodrigues, tornou-se o vereador mais jovem do estado do Tocantins. Com uma votação expressiva de 175 votos, sua vitória representa não apenas a renovação política, mas também a crescente mobilização da juventude em busca de mudanças e representatividade.

Desde o início de sua campanha, Kauan se destacou por suas propostas voltadas para a juventude com foco na educação, saúde e o fortalecimento da participação jovem nas decisões políticas.

“Minha intenção é trazer a voz dos jovens para a Câmara Municipal e trabalhar para que nossas necessidades sejam atendidas”, afirmou o novo vereador em uma coletiva de imprensa após a vitória.

A eleição de Kauan é um reflexo das novas dinâmicas políticas, onde a juventude assume um papel ativo e relevante. A sua trajetória, que começou com a mobilização nas redes sociais, inspirou muitos jovens a se engajar e acreditar que podem fazer a diferença.

A comunidade de Cariri também demonstra apoio a Kauan, que se comprometeu a atuar de forma transparente e acessível. “Quero ser um vereador que escute a população e trabalhe ao lado dela”, disse ele, destacando a importância do diálogo e da participação cidadã.

Kauan sempre estudou em escola pública, cursando 2° período de administração, é cristão e músico. Sua inspiração na política vem de família. “Minha família tem tradição na política, minha avó Ivonete, já foi vereadora em Cariri por três mandatos e acaba de vencer as eleições para vice-prefeita, ao lado do nosso prefeito Tetim. A forma em que ela trabalha, sempre à disposição das pessoas, trouxe motivação para mim desde a infância. A política precisa ser de transformação é esse o compromisso que eu assumo, trabalhar como um legislador e defender a transformação da nossa juventude com uma política pautada no compromisso com a nossa comunidade jovem”, afirmou.

Com essa eleição, Kauan não só faz história como também abre portas para que outros jovens sigam seus passos, mostrando que a política pode ser um espaço de mudança e inovação. A expectativa agora é ver como ele irá desempenhar seu papel e quais iniciativas irá implementar em seu mandato.

”Muito grato a Deus, a minha família, aos amigos e todos aqueles que acreditaram nas nossas propostas. Fico muito orgulhoso em saber que sou o mais jovem do estado, mas, isso também reforça o nosso compromisso em saber que estamos inspirando outros jovens e que somos a esperança de uma nova forma de fazermos política com responsabilidade, mostrando a força que a juventude tem para o nosso pais”, afirmou.

O prefeito eleito, Tetim do Açougue, que é vereador na cidade, parabenizou o jovem vereador. “Eu fui eleito o mais bem votado da história de Cariri, mas, ver um jovem da nossa cidade, o vereador mais novo do estado e entre os mais novos do nosso país, mostra que a política vem mudando e abrindo espaços para a juventude, que traz uma grande contribuição para a sociedade. O Kauan é um motivo de orgulho para todos. Parabenizo a ele e todos os vereadores eleitos e reeleitos e juntos, vamos fazer muito por nossa cidade”, afirmou o prefeito.

Cinco vereadores mais jovens eleitos em 2024

Kauan Rodrigues Sande (RE) – Cariri do Tocantins (18 anos) – 175 votos

Duerita Neta (UB) – Porto Nacional (19 anos) – 1281 votos

Gabriel Castro (RE) – Novo Acordo (20 anos) – 181 votos

Luiz Eduardo (RE) – Dueré (20 anos) – 241 votos

Rhay Santos (PL) – Aparecida do Rio Negro (20 anos) – 247 votos