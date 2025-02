Vereador Pedro Messias sinaliza a importância do protagonismo da juventude na política com iniciativa sustentável para jovens e idosos

Por Redação

O início do mandato do vereador Pedro Morais tem se mostrado uma fase marcada pelo dinamismo e pela introdução de boas ideias na Câmara Municipal de Gurupi. Mostrando compromisso voltado para o desenvolvimento da cidade e à melhoria da qualidade de vida de seus habitantes, Pedro tem apresentado proposições significativas que evidenciam sua dedicação e visão progressista.

Entre as iniciativas, destaca-se o Programa de Contratação de Menores Aprendizes na administração pública. Na visão dele, esta estratégia visa abrir portas para que os jovens possam ingressar no mercado de trabalho de maneira qualificada, promovendo inclusão social e profissionalização. A proposta também busca combater a evasão escolar, uma vez que exige que os participantes estejam matriculados e frequentando a escola regularmente.

Outra interessante proposta é a reativação do programa “Remédio em Casa”, que é essencial para aqueles que necessitam de medicamentos contínuos, incluindo idosos e pessoas com condições crônicas. O programa facilita o acesso a medicamentos dos pacientes cadastrados, permitindo que recebam os remédios em suas residências, o que minimiza o tempo gasto em filas e deslocamentos.

Além de suas iniciativas, o vereador Pedro Morais mostra priorizar o diálogo com a população, buscando atender as demandas e encontrar soluções práticas para os desafios enfrentados pela cidade. Sua atuação reforça o compromisso com uma gestão democrática e centrada no bem-estar dos cidadãos, estabelecendo-se como uma liderança emergente na política municipal.

É esperado que, ao longo de seu mandato, outras propostas sem viés eleitoreiro: mas com maturidade, sejam desenvolvidas, sempre com o intuito de transformar Gurupi em uma cidade mais justa, próspera e cheia de oportunidades para todos.