Vereadora Marilis recebe apoio do deputado Gutierres

A vereadora Marilis (PDT) e candidata à reeleição recebeu apoio do deputado estadual Gutierres Torquato (PDT). Ambos fizeram um vídeo divulghafo nas redes sociais selando o acordo. “É com grande honra que recebemos o apoio do deputado estadual @gutierres_gt, que acredita em nosso trabalho e na nossa luta por uma cidade melhor para todos. Juntos, vamos continuar avançando e trabalhando por Gurupi”.