Vice-prefeito Adailton assume presidência do PL e vereadora Leda assume como vice em Gurupi

O empresário e vice-prefeito de Gurupi, Adailton Fonseca, assumiu a presidência da Comissão Provisória do Partido Liberal (PL) em Gurupi, reforçando o crescimento do partido no sul do Tocantins. Este avanço é impulsionado pela presidência estadual do senador Eduardo Gomes, vice-presidente do Senado, que é uma figura de destaque na política nacional e estadual.

Por Wesley Silas

Durante a celebração do aniversário de Eduardo Gomes, na Fazenda da Esperança em Palmas, Adailton Fonseca destacou o compromisso de expandir o número de filiados ao PL e fortalecer suas bases em Gurupi. Acompanhado pela prefeita Josi Nunes (UB) e pela vereadora Leda Perini, que assume como vice-presidente da comissão, Adailton expressou entusiasmo pelo novo desafio. “Assumir novamente a liderança do PL aqui em Gurupi é uma grande satisfação. Temos uma forte identificação com as bandeiras do partido e otimismo na relação com os filiados. Nossa meta inicial é aumentar o número de filiados e consolidar nossas bases locais”, afirmou ao Portal Atitude.

O vice-prefeito sublinhou que o PL desempenhará um papel de protagonismo nas próximas eleições gerais, tanto no âmbito estadual quanto nacional, fortalecendo a chapa para candidatos a deputado estadual e federal em 2026. “O senador Eduardo Gomes é uma inspiração para todos nós. Seu trabalho incansável em prol do Tocantins e sua respeitada voz no Congresso Nacional tornam o partido uma força a ser reconhecida.”

Em Gurupi, a equipe do PL será composta por nomes como Elisete Dutra, secretária-geral, Guilheme Borges Figueiredo, secretário, o vereador e presidente da Câmara de Gurupi, Ivanilson Marinho, como primeiro tesoureiro, e Roman Brito e Colemar Câmara como vogais.