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domingo, 5 julho

Política

Vicentinho, Amélio e Alexandre reúnem pré-candidatos da região em grande ato em Araguaína

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Da Redação

O pré-candidato ao Governo do Tocantins, Vicentinho Júnior, participa na próxima quarta-feira, 8, de um grande ato político em Araguaína, ao lado do pré-candidato a vice-governador, Amélio Cayres, e do pré-candidato ao Senado, Alexandre Guimarães.

O encontro será realizado às 19h, no Centro de Convenções de Araguaína, e terá como um dos principais momentos a apresentação dos pré-candidatos a deputado estadual e federal que integram o projeto político na região.

O ato vai reunir lideranças políticas, apoiadores e representantes de municípios do norte do Estado. A proposta é apresentar o grupo que vem sendo construído para a disputa de 2026 e ampliar o diálogo com a população da região.

Durante o encontro, Vicentinho leva as principais diretrizes do projeto para o Tocantins e sobre a construção política que reúne a chapa majoritária e os pré-candidatos proporcionais.

Serviço

Grande Ato em Araguaína
📅 Quarta-feira, 8 de julho
⏰ 19h
📍 Centro de Convenções de Araguaína

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