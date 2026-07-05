Vicentinho, Amélio e Alexandre reúnem pré-candidatos da região em grande ato em Araguaína

Da Redação

O pré-candidato ao Governo do Tocantins, Vicentinho Júnior, participa na próxima quarta-feira, 8, de um grande ato político em Araguaína, ao lado do pré-candidato a vice-governador, Amélio Cayres, e do pré-candidato ao Senado, Alexandre Guimarães.

O encontro será realizado às 19h, no Centro de Convenções de Araguaína, e terá como um dos principais momentos a apresentação dos pré-candidatos a deputado estadual e federal que integram o projeto político na região.

O ato vai reunir lideranças políticas, apoiadores e representantes de municípios do norte do Estado. A proposta é apresentar o grupo que vem sendo construído para a disputa de 2026 e ampliar o diálogo com a população da região.

Durante o encontro, Vicentinho leva as principais diretrizes do projeto para o Tocantins e sobre a construção política que reúne a chapa majoritária e os pré-candidatos proporcionais.

Serviço

Grande Ato em Araguaína

📅 Quarta-feira, 8 de julho

⏰ 19h

📍 Centro de Convenções de Araguaína