Vicentinho Júnior e Amélio Cayres percorrem municípios do Tocantins em agenda de pré-campanha

Por Redação Portal Atitude

Os pré-candidatos ao Governo do Tocantins, Vicentinho Júnior, e a vice-governador, Amélio Cayres, realizaram neste fim de semana mais uma etapa da caravana política “Pra Cima Tocantins”. A agenda percorreu os municípios de Bom Jesus, Recursolândia, Tupirama e Almas, com o objetivo de discutir demandas locais de saúde e infraestrutura com lideranças políticas e moradores, além de acompanhar festividades culturais regionais.

Demandas de Saúde e Infraestrutura em Debate

Em Recursolândia, a comitiva reuniu-se com moradores e lideranças na residência da ex-prefeita Nadi. Durante o encontro, o pré-candidato ao governo defendeu a descentralização dos atendimentos de média e alta complexidade na saúde pública e propôs o fortalecimento estrutural do Hospital Regional de Pedro Afonso para absorver a demanda da região.

Já no município de Tupirama, os pré-candidatos participaram de reunião na residência do prefeito Ormando Brito, que contou com a presença de vereadores locais. O principal tema debatido foi a infraestrutura logística, especificamente a necessidade de conclusão das obras da rodovia TO-010, via considerada estratégica para o escoamento da produção agrícola regional.

“Quem está na estrada e espera horas para levar a produção sabe a urgência disso. A TO-010 precisa sair do discurso e virar entrega. Com planejamento, orçamento e coragem, a gente faz”, afirmou Vicentinho Júnior.

O pré-candidato a vice-governador, Amélio Cayres, enfatizou a linha discursiva de responsabilidade fiscal e diálogo com as bases municipais.

“O povo quer ser ouvido e quer ver os compromissos cumpridos. Nós vamos prometer aquilo que temos condição de fazer e trabalhar para melhorar a vida das pessoas”, declarou Cayres.

Agendas Culturais e Próximos Compromissos

No município de Almas, a agenda política foi conciliada com eventos tradicionais da região. Vicentinho Júnior compareceu à cavalgada local e à Missa do Vaqueiro, acompanhado do prefeito Neri Xavier e da pré-candidata a deputada federal Cinthia Ribeiro. Na ocasião, recebeu representantes das Cavalhadas de Taguatinga e comprometeu-se a apoiar a preservação do festejo histórico.

O cronograma de visitas seguiu neste domingo com a participação na Cavalgada de Goiatins, de onde a comitiva partiu em direção ao município de Buriti, situado no extremo norte do estado.

Impacto Político e Social

O deslocamento da pré-campanha por diferentes regiões do Tocantins expõe o esforço da chapa em unificar o discurso entre o norte e o sul do estado, mapeando gargalos históricos que afetam diretamente o cotidiano da população. A centralização de serviços de saúde e o isolamento logístico por falta de asfalto em rodovias estaduais, como a TO-010, continuam sendo os principais pontos de desgaste e cobrança popular junto à administração pública. A capacidade da chapa de converter as promessas ouvidas em propostas orçamentárias viáveis será o diferencial para atrair o eleitorado que exige, sobretudo, a execução prática de obras paralisadas e a eficiência no atendimento hospitalar básico no interior.