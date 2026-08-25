Vicentinho Júnior recebe pauta do Sintras-TO e apresenta propostas para a Saúde

Por Redação O candidato ao Governo do Tocantins, Vicentinho Júnior, reuniu-se na tarde desta segunda-feira, 24, com dirigentes e servidores do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde no Estado do Tocantins (Sintras-TO), em Palmas. Durante o encontro, recebeu as reivindicações da categoria e apresentou os pontos de seu plano de governo alinhados às demandas dos trabalhadores.

Pauta da categoria

Entre as reivindicações estão o cumprimento da data-base e das progressões, a manutenção do PCCR da Saúde, a realização de concurso público, o piso da enfermagem, a melhoria do Servir, condições adequadas de trabalho e diálogo permanente com as entidades sindicais.

“Eu não consigo consertar a saúde sem valorizar quem está na ponta. Não adianta cobrar resultado do servidor sem dar respeito, condição de trabalho e estrutura para que ele possa exercer sua função”, afirmou.

Concurso, Servir e valorização

Vicentinho defendeu a realização de concurso público e a elaboração de um levantamento da força de trabalho da Saúde, incluindo os profissionais cedidos a outros órgãos. A proposta é identificar o déficit real de servidores e direcionar os profissionais da área prioritariamente ao SUS.

O candidato apresentou ainda a reorganização do Servir, com maior previsibilidade nos pagamentos à rede credenciada, e a criação de uma Tabela SUS Tocantinense, com valores complementares para ampliar a oferta de procedimentos e fortalecer a rede de atendimento.

Mais estrutura para a Saúde

Vicentinho reafirmou propostas para descentralizar os serviços de média e alta complexidade, melhorar a regulação e construir três novos hospitais regionais. Defendeu também que a gestão da Saúde seja ocupada por profissionais que conheçam a realidade das unidades e dos trabalhadores.

Orçamento e transição

Ao receber a pauta, o candidato disse que não fará promessas de prazos sem conhecer detalhadamente a situação financeira do Estado. A intenção é começar ainda durante a transição a construção do orçamento de 2027, com prioridades definidas para o início da gestão.

“Eu não vou dar prazo e assinar um cheque sem saber o saldo da conta. Quero participar da construção da peça orçamentária ainda em novembro e dezembro para começar janeiro sabendo quais são as prioridades, o que pode ser feito e de onde virá o recurso”, afirmou.

Presidido pelo enfermeiro Manoel Pereira de Miranda, o Sintras entregou formalmente a pauta da categoria. Vicentinho defendeu relação permanente com as entidades representativas: “Direito é para ser cumprido. E aquilo que precisar ser construído, nós vamos sentar à mesa, discutir orçamento e prioridades para encontrar o caminho possível.”

Saúde concentra parte relevante da disputa estadual