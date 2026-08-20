Vicentinho percorre empresas em Gurupi e defende ambiente para gerar emprego e fortalecer quem produz

O candidato ao Governo do Tocantins, Vicentinho Júnior, cumpre nesta quinta-feira, 20, uma extensa agenda em Gurupi voltada ao setor produtivo e à geração de emprego e renda.

Por Redação

Ao lado do candidato a vice-governador, Amélio Cayres, e do candidato ao Senado, Alexandre Guimarães, ele iniciou as visitas logo pela manhã, passando por concessionárias de veículos, empresas prestadoras de serviços, frigorífico e fábrica de tintas. A agenda segue até Figueirópolis.

Em visita ao setor frigorífico, lembrou a atuação como deputado federal na busca pela abertura de novos mercados para a produção tocantinense e destacou que ampliar a competitividade das empresas locais tem impacto direto na geração de oportunidades.

“Quando ajudamos uma empresa do Tocantins a alcançar novos mercados, estamos falando também de mais produção, mais mão de obra e mais oportunidades aqui dentro. O papel do Governo precisa ser criar condições para que quem já produz possa crescer e para que novos investimentos escolham o Tocantins”, afirmou.

Logística para desenvolver a região Sul

Outro ponto defendido por Vicentinho foi o fortalecimento da infraestrutura logística da região Sul. Ele citou a Ferrovia Leste-Oeste e afirmou que pretende atuar junto à bancada federal, empresários e lideranças políticas para defender a passagem do projeto por Figueirópolis e sua conexão com a estrutura ferroviária já existente no Tocantins.

Para o candidato, a logística é uma das ferramentas para tornar o estado mais competitivo, reduzir custos e abrir novos caminhos para a produção. “Nós temos que preservar o potencial logístico de Gurupi e de toda a região Sul. Essa é uma discussão que envolve empresários, municípios, bancada federal e Governo do Estado. O Tocantins não pode abrir mão das oportunidades que são importantes para o seu desenvolvimento”, disse.

A agenda desta quinta-feira integra a estratégia de Vicentinho, Amélio e Alexandre de ouvir diretamente empresários e trabalhadores sobre os desafios enfrentados por diferentes setores da economia. Depois das atividades em Gurupi, a programação segue para Figueirópolis.