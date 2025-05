Visando 2026, Ataídes Oliveira assume o Democracia Cristã (DC) no Tocantins

da redação

O ex-senador Ataídes Oliveira afirmou que vai concorrer ao governo do estado em 2026. Nesta semana ele confirmou que está assumindo a presidência regional do Democracia Cristã (DC) para disputar o pleito com o aval da sigla presidida nacionalmente por José Maria Eymael, que deve gravar um vídeo para dar boas vindas a Ataídes e confirmar o apoio da legenda à pré-candidatura do ex-parlamentar a governador em 2026. Eymael também deve vir ao Estado para uma visita ao novo presidente regional.