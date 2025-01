Wagner Rodrigues toma posse do segundo mandato após aprovação histórica nas urnas

Vice-prefeito Israel Guimarães e os 19 vereadores eleitos também foram empossados na solenidade realizada no último dia 1º de janeiro

Por Redação

O prefeito reeleito de Araguaína, Wagner Rodrigues, e seu vice, Israel Guimarães, tomaram posse na última quarta-feira, 1º de janeiro de 2025, durante uma cerimônia oficial realizada pela Câmara de Vereadores no Ginásio Poliesportivo Pedro Quaresma. O ato de assinatura do termo de posse para a legislatura 2025-2028 foi realizado junto aos 19 vereadores eleitos.

Durante a cerimônia, Wagner agradeceu o apoio da população para continuar o trabalho que vem sendo realizado na cidade e falou sobre o próximo mandato.

“Eu quero aqui renovar o meu compromisso de continuar defendendo os interesses de Araguaína com coragem. A maior de todas as razões pela qual decidi me candidatar foi a oportunidade de apresentar para toda a cidade um plano de trabalho futurístico. Não um projeto, uma ideia, mas um conjunto de canteiros de obra já em andamento, que, lá na frente, vão confluir para uma nova cidade, fruto de um desenvolvimento sustentável, contínuo e vigoroso”, afirmou Wagner.

União de forças

O prefeito reeleito, que teve a maior aprovação nas urnas em toda a história de Araguaína, também falou sobre o papel da cidade para a economia do estado e a importância do apoio estadual e federal.

“Apesar de caminharmos com as próprias pernas, de termos a maior força econômica do Tocantins, Araguaína precisa ser enxergada de uma forma mais estratégica pelos demais entes da federação. Vamos reivindicar que os governos federal e estadual tenham um planejamento estratégico para os investimentos em nossa cidade, para que possamos somar forças com uma prefeitura organizada que enxerga longe”, destacou o prefeito.

O vice-prefeito Israel Guimarães também falou sobre os projetos para a cidade nos próximos quatro anos e destacou o apoio recebido pela maioria da bancada federal.

“Essa gestão tem parceiros importantes para garantir grandes investimentos em Araguaína, a exemplo do deputado federal e meu irmão, Alexandre Guimarães, que não tem medido esforços e direcionou boa parte de seus recursos como deputado para a execução de obras na cidade. Araguaína cresce quando o dinheiro público é utilizado com responsabilidade para benefício da população e Araguaína pode contar com esse compromisso”, disse o vice-prefeito.

Parcerias importantes

Na mesa diretiva, o ato de posse foi conduzido pelo vereador mais bem votado durante as eleições, Lucas Campelo, e também contou com a presença de diversas autoridades, como presidente do TRE-TO (Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins), João Rigo Guimarães, o senador Eduardo Gomes, o deputado federal Alexandre Guimarães e o deputado estadual Aldair da Costa Gipão.

Na ocasião, Eduardo Gomes ressaltou o compromisso dele e da prefeitura para continuar buscando soluções para as demandas da população e da cidade.

“Wagner Rodrigues conquistou o reconhecimento de todo o Tocantins e hoje venho aqui renovar o meu compromisso com a esta gestão e com o povo araguainense. Araguaína chegou em uma linha em que não se pode mais recuar, a cidade tem pressa, os problemas da cidade ainda não acabaram, mas estão sendo solucionados a cada dia com o trabalho que vem sendo realizado por Wagner Rodrigues”, concluiu o senador Eduardo Gomes.

O vereador e presidente da sessão solene, Lucas Campelo, fez o compromisso de posse e também empossou os 19 vereadores que assumiram o mandato: Marcos Duarte, Terciliano Gomes, Matheus Mariano, Luciano Santana, Gideon Soares, Vilarindo do Eucalipto, Thiago Costa, Diego da Apaa, Israel da Terezona, Enoque Neto, Robert Delmondes, Flávio Cabanhas, Max Baroli, Renatim Esse Sim, Ygor Cortez, Tenente-coronel Israel, Wilson Carvalho, Kakazim.

Após a solenidade de posse no Ginásio Poliesportivo Pedro Quaresma, foi realizada uma sessão extraordinária na Câmara de Vereadores de Araguaína para a votação da nova mesa diretora da casa de leis do Município, que elegeu os seguintes vereadores responsáveis por garantir a regularidade dos trabalhos legislativos.

Presidente: Max Baroli (Maxcilane Machado Fleury)

1º Vice-Presidente: Israel da Terezona (Israel Gomes da Silva)

2º Vice-Presidente: Ygor Cortez

1º Secretário: Wilson Carvalho

2º Secretário: Diego da Apaa (Diego Saraiva Pires)