Prefeitura de Gurupi anuncia atraso no início do serviço do transporte Coletivo

No inicio deste mês a Prefeitura de Gurupi anunciou que os serviços iriam iniciar nesta terça-feira, 20 . “Houve um atraso na entrega dos veículos adquiridos pela empresa responsável pelo serviço de transporte coletivo no Município. Devido a este contratempo, o início do serviço, previsto para esta terça-feira, 20, não ocorrerá conforme estava programado”, informou a Prefeitura por meio de nota.