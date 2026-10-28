Advogado e empresário reage à Nota do PT e defende a livre iniciativa e liberdade de expressão

Por Redação
Hainer Maia Pinheiro afirma que deixar de consumir é um direito constitucional, repudia perseguições e adverte que acionar a Justiça indevidamente pode configurar crime.
POR REDAÇÃO / PORTAL ATITUDE
Em resposta à nota pública divulgada nesta quarta-feira (28) pelo Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) de Gurupi — que repudiou a circulação de uma “lista de boicote” contra comerciantes e profissionais apoiadores do presidente Lula —, o empresário gurupiense Hainer Maia Pinheiro manifestou-se publicamente para rebater os argumentos da legenda e defender a liberdade de escolha do consumidor o e a livre iniciativa.
Na manifestação, o empresário argumenta que o posicionamento do PT apresenta contradições ao reconhecer a legitimidade das escolhas comerciais do cidadão, mas tentar classificar como ilegítimo o exercício público dessa mesma preferência. Pinheiro ressalta que a Constituição Federal assegura a livre manifestação do pensamento, a livre iniciativa e o direito de não ser privado de garantias por convicções políticas.
“Ninguém é obrigado a comprar, contratar ou manter negócio com quem quer que seja. Deixar de consumir não é violência, não é grave ameaça, não é crime”, pontua a nota.
Leia a íntegra da nota pública:
NOTA PÚBLICAResposta à nota do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Gurupi-TO