Após saída de Mariano, Gil Cavalcante assume presidência do PDT no Tocantins e mantém legenda na base de Laurez Moreira

Da Redação do Portal Atitude O Partido Democrático Trabalhista (PDT) no Tocantins tem novo comando. Gil Cavalcante assumiu a presidência estadual da legenda em ato confirmado pelo presidente nacional da sigla, Carlos Lupi, com a atribuição de reorganizar o partido no Estado e ampliar o diálogo com lideranças regionais.

A executiva estadual passa a ser composta por Raul Filho como primeiro vice-presidente; Itelvino Pisoni, secretário; e João Telmo Valduga, tesoureiro. Cavalcante também deverá disputar uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições deste ano como pré-candidato a deputado federal.

Mudança no comando após saída de Jairo Mariano

A posse ocorre depois da saída do então presidente estadual do PDT, Jairo Mariano, que na última semana deixou o comando da sigla para aderir ao projeto político do pré-candidato ao Governo do Tocantins, Vicentinho Júnior. Mariano era o principal articulador da legenda no Estado e sua saída abriu espaço para a reorganização interna promovida pela direção nacional.

PDT segue alinhado a Laurez Moreira

Apesar da troca na direção, o PDT permanece na base de apoio do pré-candidato ao Governo, Laurez Moreira, mantendo o alinhamento da legenda no cenário eleitoral tocantinense. A continuidade da aliança sinaliza que a mudança foi de comando, não de campo político.

Reacomodação de forças no tabuleiro