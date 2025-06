Deputados federais Eli Borges e Ricardo Ayres retiram R$ 7 milhões em emendas destinadas a Gurupi, revela Ivanilson Marinho

A retirada de mais de R$ 7 milhões em emendas parlamentares por parte dos deputados Eli Borges e Ricardo Ayres não representa uma perseguição política, mas prejudica o planejamento do orçamento do município, especialmente no atendimento às demandas sociais e tais recursos não deveriam ser utilizados como moeda de troca para favores eleitorais, em detrimento do interesse público. “O compromisso dos parlamentares deveria ser com a cidade e seus eleitores, e não apenas com interesses pessoais”, avaliou Ivanilson e indicou que as motivações acontece após a prefeita Josi de lançar sua filha, Luana, como candidata federal para representar a região sul e sudeste do Tocantins.

Por Wesley Silas

Marinho supõe que a motivação por trás dessas ações pode estar relacionada à intenção da prefeita Josi Nunes de lançar a candidatura de sua filha, Luana Nunes, como representante do município na disputa por uma vaga na Câmara Federal. Nesta quinta-feira, 5 de junho, a Câmara de Gurupi irá promover o projeto “Parlamentar Amiga de Gurupi”, com a primeira homenagem à senadora Dorinha Seabra Rezende (União Brasil), em reconhecimento aos mais de R$ 92 milhões em emendas destinadas ao município ao longo de sua atuação parlamentar.

Parlamentar Amiga de Gurupi

A homenagem à senadora ocorrerá em sessão solene marcada para o mesmo dia, às 19 horas. Ivanilson justificou a escolha da senadora, destacando a importância de sua contribuição para Gurupi:

“Reconhecemos os parlamentares que destinaram ações já realizadas, seja por meio de empenhos ou recursos que ainda serão liberados. A senadora Dorinha, especificamente, soma mais de R$ 92 milhões em recursos destinados à nossa cidade, motivo pelo qual faremos esta menção de reconhecimento”, explicou.

Decepção com a retirada de emendas

Ivanilson também manifestou sua insatisfação com a decisão dos deputados Eli Borges e Ricardo Ayres de retirar recursos anteriormente anunciados para Gurupi. Apesar de Eli Borges ter obtido 1.822 votos e Ricardo Ayres, 1.336 votos na eleição municipal, ambos retiraram suas emendas parlamentares do município.

“Ficamos frustrados ao saber que esses deputados estão retirando recursos de Gurupi. Eli Borges tinha R$ 5 milhões e Ricardo Ayres, R$ 2 milhões, e parece que a motivação seria a intenção da prefeita Josi de lançar sua filha, Luana, como candidata federal. Essa situação nos entristece, pois o compromisso dos parlamentares deveria ser com a cidade e seus eleitores, e não apenas com interesses pessoais”, afirmou.

Votos em Gurupi

Entre os parlamentares que mais receberam votos em Gurupi, o candidato a deputado federal Felipe Martins (PL) foi o mais votado, com 2.436 votos. Em seguida, Alexandre Guimarães, com 2.276 votos. Toinho Andrade, com 2.266 votos, não destinou recursos para Gurupi. Já o deputado Carlos Gaguim, embora tenha sido o quarto mais votado, com 2.204 votos, destinou R$ 107 milhões ao município. Ainda sobre as emendas, o deputado Eli Borges, com 1.822 votos, destinou, mas retirou recursos previamente anunciados, assim como Ricardo Ayres, apesar de ter recebido 1.336 votos. Já Vicentinho Júnior (PP), que recebeu 792 votos em Gurupi, destinou R$ 410 mil ao município.