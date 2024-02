Em visita ao Mercado Municipal, Carlesse retorna a Gurupi para disputar a Prefeitura

Por Wesley Silas

Nos últimos meses, o ex-governador Mauro Carlesse tem mantido um perfil político discreto. No entanto, nos bastidores, seus aliados têm trabalhado arduamente para promover seu nome como pré-candidato à prefeitura de Gurupi. Recentemente, o dirigente nacional do Rede Sustentabilidade, Fábio Ribeiro, manifestou apoio a Carlesse, colocando o partido à disposição do ex-governador. No último domingo, 18, Carlesse fez uma visita aos feirantes do Mercado Municipal de Gurupi, um local emblemático da política local em ano de eleições, onde teve um encontro inesperado com a atual prefeita, Josi Nunes.

Após intensas especulações por parte de seus aliados, Carlesse decidiu se engajar ativamente em uma pré-campanha rumo à prefeitura de Gurupi. Seu caminho pode cruzar com figuras influentes como a prefeita Josi Nunes (UB), o deputado Eduardo Fortes (PSD) apoiado pelo vice-governador Laurez Moreira (PDT) e pelo grupo Stival em Gurupi, além do empresário Cristiano Pisoni, filho do presidente da Fecomércio, Itelvino Pisoni.

Durante sua visita ao Mercado Municipal, Mauro Carlesse teve a oportunidade de se encontrar com a prefeita e pré-candidata à reeleição, Josi Nunes, com quem possivelmente competirá nestas eleições. Segundo um assessor da prefeita, o encontro foi cordial e sem tensões aparentes, culminando com um compromisso de se reunirem novamente em breve.

A decisão de se lançar na disputa eleitoral deste ano em Gurupi marca uma reviravolta na carreira política de Carlesse. Sua ascensão meteórica, passando de deputado estadual a presidente da Assembleia e governador do Tocantins, foi abruptamente interrompida por questões judiciais. Após enfrentar acusações e renunciar ao cargo de governador, Carlesse retorna à cena política como pré-candidato à prefeitura de Gurupi, desafiando as expectativas de alguns juristas que questionam sua elegibilidade após a renúncia.