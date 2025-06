da redação

O governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) voltou a seguir o vice-governador Laurez Moreira (PDT) no Instagram. No ano passado, quando estourou o rompimento dos dois, Wanderlei cortou relações na rede social com seu companheiro de chapa de 2022.

Conforme noticiado pelo Portal Atitude, Barbosa afirmou nesta semana que vai terminar o mandato, mas se decidir ano que vem disputar o senado terá que renunciar ao cargo e passar o governo para o vice.