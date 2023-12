Gurupi: MPE instaura Inquérito Civil Público para apurar aquisição de 400 tonner com suspeita de falsificação na pasta de Abrantes

Por Wesley Silas

O Ministério Público por meio do promotor Marcelo Lima Nunes, instaurou um inquérito público com o objetivo de apurar suposta aquisições de produtos sob suspeita de falsificação comercializado por uma empresa de Gurupi à Secretaria Municipal de Educação, que tem como gestor o vereador licenciado, Davi Abrantes. Em outro inquérito o MPE apura suposta irregularidades consistente a promoção pessoal do secretário Davi Abrantes por violar os princípios da administração pública. O vereador licenciado, além de atravessa uma crise com sérias denúncias, a oposição resolveu pedir a sua exoneração, enquanto membros da base do Executivo o convoca para prestação de contas das ações durante sua gestão na pasta, bem como sobre as denúncias apontadas em programa de rádio e redes sociais.

Aquisição de produtos sob suspeita de falsificação:

Uso indevido da imagem

Segundo o promotor de Justiça, Marcelo Lima Nunes, conforme a Portaria de Instauração – Inquérito Civil Público, nr. 5146, resolveu “apurar suposta irregularidades consistente em promoção pessoal do Secretário de Educação, Davi Abrantes, consistente a promoção pessoal com recomendação para que ele “cesse, IMEDIATAMENTE, a divulgação de publicações de informativos que contenham textos ou fotografias que promovam a sua pessoa ou que demonstrem qualquer tendência à propaganda autopromocional, nas redes socais da Secretaria de Educação de Gurupi e demais páginas de caráter oficial do Município de Gurupi existentes na rede mundial de computador”.

Na apuração do MPE, no período de março a maio de 2023 no site da Prefeitura de Gurupi, Abrantes teria publicado 147 fotos, sendo que o secretário de educação está presente em 57 fotos. No Instagram: @semeg.gurupi: no período de março a maio de 2023, foram publicadas 195 fotos, sendo que o secretário de educação está presente em 50 fotos.

Pedido de exoneração

As denúncias envolvendo o secretário e vereador licenciado se tornou as principais bandeiras dos vereadores de oposição Débora Ribeiro e Rodrigo Ferreira que pedem a “exoneração imediata do secretário”.

Convocado pela Câmara

Conforme requerimento do vereador Ivanilson Marinho, o Secretário de Educação terá ainda que comparecer na Câmara de Vereadores no próximo dia 06 para prestação de contas das ações durante sua gestão na pasta, bem como sobre as denúncias apontadas em programa de rádio e redes sociais.