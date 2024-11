Prefeita Josi Nunes esclarece rumores sobre mudanças na Secretaria de Saúde

Por Wesley Silas

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes (UB), respondeu ao Portal Atitude sobre especulações envolvendo a possível nomeação do médico Dr. Maurício Nauar para a Secretaria de Saúde, atualmente ocupada por sua filha, Luana Nunes. Em resposta ao que foi publicado no Portal Atitude, a prefeita afirmou que não há planos para uma reforma administrativa em seu governo.

Em nota oficial, a prefeita Josi Nunes esclarece:

– Não há previsão de reforma administrativa em seu governo.

– Expressa confiança e respeito por sua equipe de trabalho.

– Mantém diálogo constante com lideranças políticas do município, afirmando que todas as lideranças locais foram consultadas para a formação de uma ampla coalizão antes das eleições em outubro.

– Destaca que Dr. Maurício Nauar é amigo de longa data e médico da família.

– Não houve qualquer diálogo com o deputado Gutierres Torquato sobre o uso de quadros partidários no governo.

– Valoriza o apoio do deputado e outros líderes, reconhecendo suas contribuições à gestão municipal.

Josi Nunes agradece a compreensão e reforça o compromisso com uma administração transparente e inclusiva.

Atenciosamente,

Josi Nunes

Prefeita de Gurupi

Gurupi, 05 de novembro de 2024.